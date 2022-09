Chantal Janzen haalt fel uit: “Ik wil ‘The voice’-stront nooit meer meemaken”

“Deze stront wil je nooit meer meemaken”, zegt de presentatrice.

Chantal Janzen over ‘The voice’

Verder heeft ze er “niet veel over te zeggen”, behalve “dat ik vurig hoop dat ondertussen wel naar alle betrokkenen wordt geluisterd en daarmee aan de slag wordt gegaan. Wij worden op dit moment niet veel op de hoogte gehouden van hoe het staat met de zaak van het OM. Dus eigenlijk zit ik er niet veel anders in dan de rest van Nederland. Ik deel dezelfde frustratie die we allemaal hebben. Als de mensen om wie het gaat, maar gehoord worden.” Ze laat weten: “Ik vind het erg goed dat we allemaal zijn wakkergeschud, dat heeft Tim Hofman heel goed gedaan.”

Komt ze nog terug?

Ondanks haar felle bewoordingen, zegt Chantal niet gelijk ‘nee’ tegen terugkeren bij het programma. Maar dat doet ze niet zomaar: “Voordat je weer in zo’n huis gaat zitten, als je er al ooit weer gaat wonen, moet het helemaal zijn schoongemaakt. Dan moet er óók in de kelder worden gekeken, de zolder opgeruimd en het riool vervangen, om die metafoor te blijven gebruiken. En als het zo ver is, gaat de zender bepalen wie er weer in dat huis komt te wonen. Dat is niet aan mij.”

Mooie middelvinger

In maart liet Chantal Janzen al weten dat ze wel denkt dat het programma terugkomt: “Maar dat baseer ik op niets. Het is wat ík zou doen. Omdat het programma klopt”, zei ze ook tegen de Telegraaf. “Ik vind het ook een mooie middelvinger naar de verknipte mensen die daar op de verkeerde plekken zaten. De rotte appels eruit flikkeren, de fruitschaal schoonmaken, het gezonde fruit terugdoen of nieuw kopen.”

Verpest door rotte appels

Ze vindt niet dat we nu massaal een afkeer tegen het programma zelf moeten hebben. “Iedereen kan zien hoe leuk The voice is voor mensen met talent”, zei ze in een eerder interview in de Telegraaf. “Er zijn bovendien zoveel mensen achter de schermen die hun ziel en zaligheid hebben gegeven voor dat programma. En bijvoorbeeld al tien jaar alleen The voice deden en daar financieel afhankelijk van waren. Dat is verpest door een paar rotte appels.”

Bron: Telegraaf