Chantal Janzen komt met serie over samengesteld gezin

Ze deelt er een bericht over op Instagram. “Dit is ons gezin. Een samengesteld gezin. Een ‘bonusfamilie’. En hiervan zijn er heel veel", begint ze. “Al langer liep ik met het idee rond om een dramedy, dat is een drama-comedyserie, te gaan maken over dit gegeven: samengestelde gezinnen.”

Chantal Janzen en haar samengestelde gezin

Zelf is Chantal al jarenlang moeder in een samengesteld gezin, dat ze met haar man Marco Geeratz heeft. “Het is fantastisch om onderdeel te zijn van een mooi groot gezin, mijn familie is het allerbelangrijkste in mijn leven en het is waar ik het meest trots op ben. Maar een samengesteld gezin kan, vooral in de eerste jaren, ook echt een uitdaging zijn voor alle betrokkenen, toch?”

Herkenbare strubbelingen

Ze vertelt dat het grappig en mooi kan zijn, maar ook moeilijk. “Er zijn lastige momenten en strubbelingen die een samengesteld gezin met zich meebrengen en ze zullen voor velen herkenbaar zijn. Ik ben dan ook ongelofelijk trots en blij om bekend te kunnen maken dat deze serie er gaat komen!”

Nog even geduld

Samen met Videoland en RTL gaat de serie in productie. Wanneer het op de buis verschijnt, is nog niet bekend. Wel plaatst Chantal nog één disclaimer bij het verhaal: “Voor de duidelijkheid: het wordt géén realityserie!” Helaas, dus geen inkijkje in het privéleven van Chantal voor ons...

Kijktip

Onder Chantals bericht regent het enthousiaste reacties. Zangeres Emma Heesters plaatst: “Ik denk dat jullie een voorbeeld zijn voor velen!” en acteur Elindo Avastia laat weten dat hij “nu al niet meer kan wachten”. Ook laten veel mensen een kijktip achter: op Netflix staat al de Zweedse serie Bonusfamiljen, die ook over het leven in een samengesteld gezin gaat.

Bron: Instagram Chantal Janzen.