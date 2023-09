Chantal Janzen maakt een tv-serie over haar eigen leven

Dat maakt ze bekend op Instagram.

Eén grote familie

De serie heet Eén grote familie en is vanaf oktober te zien op RTL4 en bij Videoland. We volgen hierin de hoogte- en dieptepunten van het leven van een samengesteld gezin, precies zoals Chantal die zelf ervaarde.

Samengesteld gezin

Chantal trouwde in 2014 met haar grote liefde Marco Geeratz, met wie ze zoontjes James (13) en Bobby kreeg (4). Marco heeft drie kinderen uit een eerdere relatie: dochters Esmee (32) en Isaa (28) en zoon Zion (24). Eerder vertelde Chantal al eens dat het samengestelde gezinsleven niet altijd van een leien dakje ging. “Maar we deden altijd ons best, met z’n allen, en ieder jaar kwamen we weer nog dichter bij elkaar. Nu mis ik die andere snuiters zelfs als we ergens ‘maar met z’n vieren’ zijn.”

Hieronder zie je het samengestelde gezin van Chantal. Tekst gaat verder onder de post.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Esmée Geeratz (@esmee_geeratz) op 6 Sep 2023 om 5:47 PDT

Over de serie

In de fictieve serie die Chantal maakte, speelt ze zelf de hoofdrol. Daarnaast zijn onder andere acteurs Lykele Muus, Jeroen van Koningsbrugge, Joy Delima en Selin Akkulak in de ‘feelgood dramaserie’ te zien. Allerlei herkenbare moeilijkheden komen aan bod, zoals: hoe ga je om met verschillende opvoedstijlen, andere normen en waarden, frustraties, verdriet om een scheiding, nieuwe bonusgezinsleden en nieuwe geliefden?

Herkenbare momenten

Chantal maakt de serie op Instagram bekend en schrijft daarbij: “Ik liep al lang rond met het idee om een serie te maken over samengestelde gezinnen. Het is natuurlijk iets wat heel dicht bij mij staat door mijn eigen samengestelde gezin, waar ik al 17 jaar erg trots op ben.”

Ze vervolgt: “Een samengesteld gezin komt altijd voort uit iets wat pittig is: een scheiding of breuk van een vorig gezin. Als je dan weer een nieuw huishouden gaat vormen doordat één van de ouders een nieuwe partner krijgt, gaat dat nooit zonder strubbelingen, irritaties, stress, maar ook geluk en komische momenten. Ik vind het geweldig dat ik een serie op kon zetten met situaties die voor zoveel mensen herkenbaar zijn.”

Verhaallijn

In de serie volgen we Julia (Chantal Janzen) die samen met haar twee dochters en zoontje intrekt bij haar nieuwe vriend Taco (Lykele Muus) en zijn twee dochters en zoon. Samen moeten ze leren omgaan met hun nieuwe leven en nieuwe (bonus)familieleden, wat gepaard gaat met herkenbare, komische, ontroerende en moeilijke momenten.

Volgens Chantal is de serie ook geschikt voor mensen die geen ervaring hebben met leven in een samengesteld gezin. “De onderlinge spanning en liefde in dit gezin zullen voor iederéén herkenbaar zijn.”

Tekst gaat verder onder de post.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Chantal Janzen (@chantaljanzen.official) op 6 Sep 2023 om 5:52 PDT

Eén grote familie is vanaf 14 oktober om 21.30 uur te zien op RTL4 en bij Videoland.

De blonde lokken van Chantal Janzen zitten altijd goed. In onderstaande video laat beautyvlogger Susan laat zien hoe je met een föhn en een beetje goede wil zélf zo’n coupe creëert.

Bron: Instagram, Flair.nl