Chantal Janzen openhartig over seksleven: “Soms een maand geen seks”

En dat staat geregeld op een laag pitje door haar drukke agenda. Gelukkig zijn zij en man Marco daar oké mee: “Dat is dan maar zo.”

Chantal Janzen over seksleven

Tja, als je een heel nummer over seks uitbrengt moet je jezelf ook bloot geven, moet Chantal Janzen hebben gedacht. In &C Magazine vertelt ze dan ook in geuren en kleuren over haar seksleven. Door een overvolle agenda zijn er soms weken waarin zij en haar man het bed niet delen. Toen ze bezig was met de voorbereidingen van het Songfestival gebeurde er bijvoorbeeld weinig. “Maar goed, dat is dan maar zo. Ik ben niet iemand die dan denkt: nou hop, voor het vaderland. Ik ga niet klaarliggen terwijl ik in mijn hoofd teksten aan het repeteren ben. Ik vraag me ook af of dat voor een partner opwindend is, als er zo’n passief wezen onder je ligt. Maar hé, als het voor jou werkt: vooral doen.”

Doen wanneer het goed voelt

Andere weken is haar seksleven dan weer een stuk actiever. Het ligt er volgens Janzen aan of ze de rust in haar hoofd kan vinden. “Wij doen niet aan, zoals ik laatst van iemand hoorde, ‘vaste dagen’. En we maken ons al helemaal niet druk over wat anderen daarvan vinden. Het enige wat ik echt nodig heb hiervoor is rust, in mijn hoofd welteverstaan. Ik doe het pas als het voor ons goed voelt en dat werkt voor ons. Eén keer per maand? Prima. Vier keer per week? Prima.”

Bron: &C