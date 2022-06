Volgens Chantal wordt het verhaal smeuïger gemaakt dan het is.

Conflict met Linda

Er zou een conflict zijn ontstaan tussen Chantal en Linda in 2017. Chantal bracht haar eigen magazine &C uit en nam Linda’s rol als presentatrice over bij het programma Oh, wat een jaar!. “Nou, daar vind ik een heleboel van, maar ik wil daar niet te veel over zeggen”, zei Linda daarover in 2020. “Het is pijnlijk. En het enige wat ik kan zeggen, is dat ik niet gedaan had als de situatie omgekeerd zou zijn geweest.”

Haatberichten liken

Met Wendy zou Chantal ruzie hebben gekregen nadat de 51-jarige actrice en presentatrice een aantal haatberichten over Chantal op Twitter likete. Wendy ontkende echter dat ze dat had gedaan: een ‘derde persoon’ zou verantwoordelijk zijn voor de likes.

On speaking terms

Aan Ruud vertelt Chantal dat ze “on speaking terms” is met beide collega’s en dat het smeuïger wordt gemaakt dan het is. “Nederland is een relatief klein land en de wereld waarin we werken is ook klein”, vertelt ze. “Dat je jezelf begeeft op gebieden waar de ander al opereert is niet zo gek, maar soms overlapt dat te veel en dan kan er een kleine wrijving ontstaan.”

Eigen blad

Ook begrijpt Chantal dat het bij Linda schuurde dat ze een eigen blad begon. “Als iemand al een blad heeft en de ander gaat een blad beginnen, dan vind ik het niet heel raar dat die ander denkt: huh, waarom moet jij nu ook? Of: wat ga je dan doen? Dat is hetzelfde als je al in één straat een Italiaanse bar hebt en de ander begint een Italiaans restaurant.”

Geen vriendinnen, wel collega’s

Linda en Wendy zijn geen vriendinnen van Chantal, maar wel “collega’s die elkaar tegenkomen”. “Dat gaat ook zeker wel met een knuffel en een gesprek. Als je afgelopen december op mijn vakantiebestemming was, had je me met Linda zien kletsen. Met Wendy deed ik laatst de actie voor Oekraïne en dan zie je ons knuffelen. Maar als buitenstaander zou ik het ook interessant vinden om te lezen dat het niet botert.”

Bron: 30 Minuten Rauw