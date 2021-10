Chantal Janzen over stalker: “Ik durfde niet op straat te lopen”

De presentatrice leefde destijds zo in angst dat ze niet meer over straat durfde.

Stalker

De toen 24-jarige Johan R. leek eerst een fan die gewoon een selfie met Chantal wilde. Maar haar onderbuikgevoel vertelde haar toen al dat het niet goed zat. Hij begon haar te stalken en angstaanjagende dingen tegen haar te zeggen.

Moordenaar

Angstig werd het pas echt toen bleek dat hij een scooterrijder neerstak om diens scooter te stelen en daarmee naar het huis van Chantal te rijden. De eigenaar van de scooter overleefde die aanval maar net. Johan R. werd veroordeeld tot zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging. Ongeveer een jaar later stak hij in de gevangenis een 82-jarige man dood.

Leven in angst

Toen de stalker nog op vrije voet was, leefde Chantal in angst. Ze verbleef in een hotel in München toen ze hoorde over zijn aanval op de scooterrijder.

Niet over straat

“Ik was bang om over straat te lopen, om naar huis te gaan, om naar de studio te gaan. Hij was overal geweest. Dat is de keerzijde van bekend zijn”, vertelt Chantal. “Ik realiseerde me destijds niet ten volle hoe gevaarlijk de situatie was. Hoe gevaarlijk die man was.”

Gevolgen

Deze nare tijd heeft nog lang effect op Chantal gehad: “Ik denk dat dat de reden is dat ik een lange tijd niet in het buitenland heb gewerkt. Ik wilde vanaf toen graag thuis zijn, bij mijn man en kinderen. Dat heeft echt lang geduurd.”

Zó creëer je een coupe à la Chantal Janzen helemaal zelf

Bron: Shownieuws, RTL.