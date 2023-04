Chantal Janzen twijfelde over tweede kindje: ‘Het is een wonder dat Bobby er is’

Chantal Janzen is open over de twijfels die ze had. Ze wist lang niet of ze na James nóg een kind wilde. ‘Niet omdat het te zwaar was. Ik was er gewoon niet zeker over, en jonger werd ik er ook niet op.’

Wel of niet?

Ze bleef twijfelen en daarom kwam haar gynaecoloog met een oplossing. Hij stelde voor haar spiraal eruit te halen en te kijken wat er zou gebeuren. ‘Als ik dan verdrietig zou worden elke keer als ik ongesteld werd, zou ik weten dat ik graag zwanger wilde worden. Ik twijfelde nog, want stel dat ik nou opgelucht zou zijn als ik ongesteld werd?’

Haar angst bleek volledig onterecht te zijn. Het lot bepaalde: haar spiraal werd verwijderd en na ruim een maand was ze al zwanger. ‘En dolgelukkig. Bobby was meer dan welkom in ons gezin.’

Bron: RTL Boulevard