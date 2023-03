Chantal Janzen werd bedrogen: “Ik vond een gebruikte condoom in de prullenbak”

‘Wanneer dit gevoelige onderwerp in mijn magazine wordt behandeld, moet ik zelf ook met de billen bloot’, moet Chantal gedacht hebben. Openhartig schrijft ze dat ook zij weet hoe het voelt om belazerd te worden.

Chantal Janzen over vreemdgaande ex

“Diep in je hart voel je wat er aan de hand is. Je kent je partner als geen ander. Een van mijn eerste partners ging vreemd en hoezeer ik dat ook probeerde te negeren, ik wist dat het vaker gebeurde”, aldus Chantal. Wie deze ex precies is, vertelt ze er niet bij. Chantal is al sinds 2006 samen met haar man Marco Geeratz. Haar enige bekende ex is Johnny de Mol. Met hem had ze van 2001 tot 2004 een relatie.

Gebruikte condoom

Wie het ook was, fraai was de situatie niet. Chantal voelde aan dat haar partner vreemdging, net als dat ze aanvoelde dat ze op een dag in de prullenbak moest kijken. “Ik viste er een gebruikt condoom uit. Ik wist gewoon: daar moet ik heen.” Haar vriend was op dat moment niet thuis. In afwachting van zijn thuiskomst legde ze het condoom op tafel om hem ermee te confronteren.

Geen relatiebreuk

Hoewel die confrontatie volgde en het heel duidelijk was wat er speelde, bleef Chantal bij hem. “Ik wist dat ik de relatie moest beëindigen, want hij zou er niet mee stoppen, maar ik was nog jong en dacht: hier kom ik wel uit.” Gelukkig ziet het liefdesleven van Chantal er momenteel een stuk beter uit. Sinds 2014 is ze getrouwd met Marco en samen hebben ze twee kinderen: James en Bobby.

