Chantal Janzen wilde minder presenteren maar moest ‘gat vullen’ van ‘The voice’

Het tweede seizoen van Chantals pyjama party gaat vanavond van start en zal er iets anders uitzien dan de vorige reeks. Chantal Janzen zal hierin minder presenteren. Wel wordt er meer geproduceerd en geacteerd. En zijn er meer verrassingen voor deelnemers en publiek.

Chantal Janzen vult ‘The voice’-gat

In een interview met het AD vertelt de 43-jarige presentatrice er alles over. Ook laat ze weten dat ze zich had voorgenomen minder op televisie te verschijnen, maar het drama rondom The voice of Holland roet in het eten gooide. “Toen dat (The voice, red.) wegviel, moest er een gat gevuld worden. You take one for the team. Als Peter (van der Vorst, programmadirecteur van RTL, red.) dan belt, zeg je niet: ‘Zoek het maar uit.’” Chantal presenteerde daarom onder andere Beat the champions, Blow up, Fout maar goud én een extra aflevering van Oh, wat een jaar!

Nieuwe projecten

Op dit moment werkt de creatieve duizendpoot aan een nieuwe serie voor Videoland over samengestelde gezinnen, iets waar ze zelf - met drie bonuskinderen - ook bekend mee is. En er wacht nog een geheimzinnig project, ook voor Videoland: een korte sketchserie. “Maar daar kan ik nog niet veel meer over zeggen”, aldus Chantal.

Chantals pyjama party is vanaf vrijdagavond 6 januari wekelijks om 20.00 uur te zien bij RTL 4.

Bron: AD, RTL Boulevard, &C