Chantal uit ‘MAFS’ blikt terug op huwelijk met Henk: “Nul contact”

In een aflevering van Realitea van RTL vertelt Chantal aan presentator Fawry dat ze geen contact meer heeft met de man met wie ze in MAFS trouwde. Het huwelijk liep zo slecht dat ‘Wenkie en Henkie’ elkaar nooit meer wilden zien of spreken. Maar er was nog even hoop op normaal contact toen ze elkaar toch weer zagen.

‘Eating with my ex’

Voor het Discovery+-programma Eating with my ex: going Dutch werden de twee in 2021 namelijk benaderd om toch nog eens tegenover elkaar te zitten in een restaurant. “Het was zelfs gezellig om Henk weer te zien. Na de opnames deed hij heel leuk tegen me. Ik ben zelfs nog even op de foto met Henk en zijn nieuwe liefde gegaan. Het was gewoon tof, echt dat ik dacht: wat leuk en relaxed”, vertelt Chantal.

De MAFS-deelneemster stuurt hem achteraf nog een berichtje. “Vervolgens heb ik ook niets meer van hem gehoord. Terwijl hij daar in het restaurant echt heel tof deed.”

Nul contact

Nu is er echt geen contact meer, zegt Chantal tegen Realitea. “Er is geen relatie, nul. Er is geen contact, er is nooit contact geweest.” Ze vindt wel dat MAFS geen goed beeld heeft gegeven van hun relatie. “Het jammere eraan vind ik dat ‘Married’ natuurlijk is uitgesmeerd en uit zijn verband getrokken.”

Nieuwe liefde

Chantal heeft inmiddels weer een nieuwe liefde, maar dan op een andere manier. “Een officiële relatie is het niet, we hebben gewoon leuk contact.”

