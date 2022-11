Chantal uit ‘MAFS’ ziet er tegenwoordig heel anders uit: ‘Wat een verandering’

Dat blonde haar, dat heeft ze inmiddels niet meer. Sinds kort gaat ze als brunette door het leven. Al verliep dat niet helemaal volgens plan.

Chantal uit MAFS gaat voor nieuwe look

Chantal moet regelmatig naar de kapper om haar uitgroei bij te laten werken. Toen ze daar onlangs weer was, vroeg ze de kapper om haar lokken iets donkerder te verven, vertelt ze. “Het groeit zó snel uit. De ene keer is het geel, dan weer wit. Maak er nu maar een mooie, donkerdere kleur van”, was haar verzoek. Dat bleek alleen zo makkelijk nog niet: “Het ging helemaal fout.”

Paars haar

“Ineens zat ik daar met paars haar. Ik was helemaal in paniek en ook de kapper was verbaasd”, legt Chantal uit. Ze moest maar liefst vijf uur in de kappersstoel doorbrengen. Er werden pogingen gedaan om haar haren weer te herstellen, maar alsnog heeft ze lang rond moeten lopen met paars haar. “Ik heb een siliconenbehandeling laten doen en mocht het tien dagen niet wassen. Het was echt verschrikkelijk.”

Lovende reacties

Na die tien dagen zat er niks anders op: haar haren moesten donkerder geverfd worden. Sindsdien gaat Chantal als brunette door het leven. Dat was wel even wennen: “Eerst vond ik het niets. Maar uiteindelijk vind ik het niet heel lelijk. Als ik foto’s zie met mijn blonde haar dan vind ik dat misschien wel wat zachter staan, maar uiteindelijk ben ik ook wel blij met bruin haar.” De reacties van haar volgers zijn lovend. ‘Wow, wat een verandering’, schrijft de een. ‘Wat zie je er goed uit, donker staat je super’, schrijft een ander.

‘MAFS’-presentator Carlo Boszhard gaat verhuizen naar een gigantische villa in Landsmeer. Entertainment journalist Matthijs Albers vertelt meer over de verhuizing, waaronder een opvallend detail betreffende Carlo’s verloofde Herald:

Bron: Instagram