Chantal uit ‘Married at first sight’ heeft een nieuwe liefde: “Ik ben euforisch en zó gelukkig”

Wie haar nieuwe vlam is, houdt Chantal nog even geheim. Ze doet wel graag uit de doeken hoe gelukkig ze zich momenteel voelt.

Nieuwe liefde voor Chantal uit ‘Married at first sight’

Na het mislukte huwelijk voor het oog van televisiekijkend Nederland en ‘constante teleurstellingen’ gaf Chantal de hoop op een nieuwe liefde op. Tot het één man lukte om daar verandering in te brengen. Mede daardoor voelt 2022 als ‘haar jaar’.

“Ik ben nog aan mijn maag geopereerd. Dat is supergoed verlopen, daarna een kleinkind en toen verliefd tot over mijn oren. Er kwam vriendschappelijk iemand in mijn leven, die mijn steun werd, er altijd voor mij was. Na wat afspraakjes was het niet meer te houden.”

Prille relatie

Hoewel Chantal volhoudt dat de relatie nog pril is en slechts enkele maanden speelt, brengt ze iedere dag door met haar vriend. “Ik heb nu een baby in huis, een man in huis, ik loop helemaal over. Ik ben euforisch en zó gelukkig. Ik dacht dat ik dat nooit zou zeggen. Ik leefde echt voor die zwangerschap. En dan word je toch ineens zo verliefd.”

Soms spelen relatietrauma’s op en wordt het ‘weer even eng’ voor Chantal. Ze voelt dan de angst dat haar het liefdesgeluk wordt ontnomen. “Maar ik heb me voorgenomen om elke dag te genieten. Ik zit nu in een hele goede bubbel”, sluit ze af.

Carlo Boszhard, presentator van Married at first sight, gaat verhuizen naar een gigantische villa in Landsmeer. Entertainmentjournalist Matthijs Albers vertelt meer over de verhuizing, waaronder een opvallend detail betreffende Carlo’s verloofde Herald.

Bron: AD