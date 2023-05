Charles Groenhuijsen reageert op val-incident: “Zou het weer zo doen”

Volgens kijkers hadden de twee beter op een testbeeld kunnen wachten en de uitzending moeten pauzeren. Charles Groenhuijsen reageert nu voor het eerst op de commotie.

Val-incident ‘Op1'

Relatie- en gezinstherapeut Corien viel halverwege de uitzending, waarop Margje besloot te vertellen wat ze zag. “Ondertussen is er hier wat consternatie in de studio, want één van de gasten is gevallen. Ik weet even niet hoe wij dat nu gaan oplossen. Ze wordt op dit moment overeind geholpen. Ze is aan het bloeden en het gaat niet goed. De mevrouw wordt op dit moment weggehaald. Ze moet even geholpen worden. Dit is heel erg vervelend.”

Terwijl Margje verslag deed van het incident, bleef haar co-presentator Charles vrij stil. Uiteindelijk besloot Margje de uitzending te hervatten.

Charles reageert

Veel kijkers waren niet te spreken over de reactie van de presentatoren. Het live-verslag van het incident door Margje werd ongepast genoemd, maar ook Charles kreeg kritiek. Hij deed namelijk nog minder en daar waren kijkers niet over te spreken.

Zondagmiddag reageerde hij voor het eerst op alle commotie. Hij legt uit hoe hij het incident beleefde en schrijft erbij: “Mijn motto in zo’n geval: loop niet in de weg. Ik zou het een volgende keer weer zo doen.”

Hij staat dus achter zijn eigen handelen, maar volgers hebben daar vervolgens weer kritiek op. Ze noemen Charles’ reactie het ‘bystander-effect’ en vinden dat hij de situatie verkeerd aanpakt. Een ander reageert met: “Iets meer compassie tonen mag wel hoor.” Zijn volledige reactie lees je hier:

Veel negatieve reacties, persiflages, spotfilmpjes over incident tijdens live uitzending van Op1 afgelopen dinsdag. Daarbij kwam gast lelijk ten val. Binnen 5 seconden waren de floormanager en twee gediplomeerde artsen, die bij ons waren als gast, bij de vrouw. Mijn motto in… — Charles Groenhuijsen (@chgroenhuijsen) 7 mei 2023

