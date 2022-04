In een openhartige post op Instagram zegt hij dat het hem spijt.

Reactie Charly Luske

“Uit waardering voor de mensen die mij al jaren volgen en supporten wil ik reageren op de recente berichtgevingen die extreem teleurstellend moeten zijn”, begint Charly. “I fucked up. En dat spijt mij enorm.” De 43-jarige zanger, presentator en acteur zegt dat hij al een langere tijd werkt aan ‘zijn issues’, maar er helaas nog niet is.

“Het allerergste is dat ik mijn geliefde gezin zo tekort heb gedaan, dat vind ik verschrikkelijk. Ik neem mijn volledige verantwoordelijkheid voor mijn acties en ga nog harder werken aan mezelf”, schrijft Charly. Ook richt hij zich in zijn bericht naar Tanja. “In dit alles had ik me geen betere partner kunnen wensen dan Tanja en ik hou nog steeds veel van haar.”

Instagrampost Tanja

Hij sluit zijn bericht af met de vraag of iedereen Tanja en de kinderen rust, respect en privacy kunnen gunnen. Donderdagavond reageerde Tanja ook al op de uitzending van Roddelpraat. In een post op Instagram geeft ze toe dat Charly problematisch gedrag laat zien.

“Dat er sprake is van een hardnekkige behoefte aan bevestiging waardoor hij bepaalde verleidingen niet kan weerstaan en die soms zelfs opzoekt. Dit is een problematiek waar hij al langer mee worstelt. Wij zijn al ruim 21 jaar samen dus ik ben op de hoogte van Charly’s extreem onveilige jeugd en ken zijn demonen en issues.” Tot slot vertelt ze dat hiervoor professionele hulp krijgen: “Dat is een moeilijk en langdurig traject waarin je keer op keer opnieuw moet kijken waar je staat en hoe je verder gaat.”

Video Roddelpraat

In de aflevering van Roddelpraat vertelden Jan en Dennis dat Charly vreemdgaat en achter jonge meisjes aan zou zitten. Zo brachten ze een chatgesprek tussen Charly en een 20-jarig meisje naar buiten om de boel te bewijzen. Dennis liet ook spraakbericht horen die Charly in tranen aan hem heeft verstuurd. “Ik heb net Tanja gesproken en... Ik zit er echt doorheen man. Dit komt niet goed”, horen we Charly snikken. Hiermee hoopte hij dat Roddelpraat de roddels over hem niet zou brengen, maar dat gebeurde wel.

Meerdere bekende Nederlanders liggen in de clinch met Roddelpraat. Zo heeft Carlo Boszhard aangifte gedaan tegen het juicekanaal nadat hij op het Youtubekanaal werd beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Rapper Famke Louise won onlangs een rechtszaak van Jan en Dennis nadat ze een nooit eerder uitgebracht nummer van haar uitlekten en beweerden dat ze een van de slachtoffers van Ali B is.

Bron: Instagram