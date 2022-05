Charly Luske verklaart liefde aan trans dochter Alice in ‘Amazing Grace’

“We hebben twee zoons, en één van de twee is nu een trans meisje”, vertelde Charly over zijn nieuwe gezinssituatie in tv-programma Amazing Grace. “Ik wil haar laten weten dat het oké is. Ik ben heel supportive, ook al begrijp ik daar als vader niet alles van. Maar ik doe mijn best. En ik steun de universele boodschap van het lied om voortaan minder hard naar alle anderen te oordelen.”

Knappe kiekjes

Onlangs besloot de negentienjarige Alice om voortaan als vrouw verder te gaan. Op haar Instagrampagina deelde ze een paar modellenfoto’s van zichzelf. Onder de – overigens knappe – kiekjes valt niet één negatieve reactie te lezen. Het regent vlammetjes, hartjes, prachtigs en moois in de commentsectie.

Ook op het optreden van haar vader in Amazing Grace wordt op Twitter alleen maar positief gereageerd.

Echt fenomenaal gezongen (ook) door Charley.”This is me.” #amazinggrace XXX https://t.co/MgpAdfThLc — Joost Hoogkamer ©️ (@JoostBertJan) 29 mei 2022

Charley Luske Nobelprijs winnaar voor de vrede #amazinggrace — Jurjen Cuperus (@CuperusJurjen) 29 mei 2022

Relatieproblemen

Niet al te lang geleden kwamen Charly en zijn vrouw Tanja Jess nog in het nieuws vanwege hun relatieproblemen. Die eerste werd ervan beschuldigd een scheve schaats te hebben gereden, waarna hij toegaf dat de prik een beetje van de cola was wat zijn huwelijk betreft.

