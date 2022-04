‘Chateau Bijstand’-kijkers ergeren zich aan Meilandjes die werken voor wijn

In Chateau Bijstand, moeten de Meilandjes rondkomen van 32 euro per dag. Maandagavond kreeg de familie een brief met de opdracht om een buurtborrel te organiseren. Een pittige klus, want geld voor lekkere borrelhapjes en drank is er niet. “Niet te doen, we staan al in de min”, klaagt Maxime.

Wijn in ruil voor werk

De familie Meiland komt met een slimme oplossing om toch drank te regelen. Maxime en Erica vragen bij de lokale slijterij de Drinkhut of ze in ruil voor een ochtend werken een paar flessen wijn kunnen krijgen. Het plan lijkt te werken, want de eigenaar reageert gelijk enthousiast.

Maxime polst in de drankzaak gelijk of er meerdere plekken zijn waar ze kunnen werken voor een extraatje. “Bij het hotel hier verderop zoeken ze personeel”, tipt de eigenaar. “Dat is iets voor papa”, roept Maxime enthousiast. Inmiddels zit de sfeer er zo goed in dat Maxime ook gelijk langsgaat bij een restaurant in de buurt. Daar regelt ze dat haar moeder geld krijgt in ruil voor een avond bezorgen.

De creatieve oplossing van de Meilandjes valt niet goed bij de kijkers, omdat het volgens velen niet realistisch is. Als je in de bijstand zit en daarnaast werkt, word je namelijk gekort op je uitkering. “Dat mag dus niet in de bijstand. Werken voor wijn”, merkt een kijker op. Een ander: “Drie afleveringen verder en nog steeds niets waaruit blijkt dat ze in de bijstand zitten en de eindjes aan elkaar moeten knopen.”

Begrijp ik nu goed, dat als een echt persoon die in de bijstand zit, ook een paar uurtjes kan zwart werken in ruil voor … bijvoorbeeld wijn? Reality show noemen ze het! Verder wel enorm leuk. #Chateaubijstand — Theo 💬 (@TeyTeyTheo) 4 april 2022

Dat mag dus niet in de bijstand. Werken voor wijn #chateaubijstand — ✨fran✨ (@FrancyWeber) 4 april 2022

Ik mocht willen dat ik kaas kreeg voor een karweitje en dat de gemeente dat helemaal prima vond. Maar ze genieten echt van plukken van kale kippen. #chateaubijstand — Sanne 🍒 (@Sanneke89) 4 april 2022

Wijn drinken in de bijstand...poppenkast #chateaubijstand — Yacht (@Rolo1877) 5 april 2022

Heel goed bedoeld dat gaan werken maar zo werkt het helaas niet. Je mag best werken maar het verdiende wordt gelijk van je uitkering afgetrokken.🤷‍♀️#chateaubijstand — xxx (@Madeliefjexxx) 4 april 2022

Voor het eerst gekeken. Ik erger me dood als uitkeringsgerechtigde. Tegen prestaties mag niet. Bijverdienen mag niet.€32 per dag lijkt mij teveel. Ik als alleenstaande heb volgens Nibud recht op €6,50 voor 3 maaltijden per dag. #chateaubijstand — Ina 📸📷📷🚜🚜 (@Ina01465079) 4 april 2022

Kan ik tegen een ochtendje werk een paar flessen wijn krijgen? Ja natuurlijk 🙈 #chateaubijstand — Tineke (@rtisitiek) 4 april 2022

3 afleveringen verder en nog steeds niets waaruit blijkt dat ze in de bijstand zitten en de eindjes aan elkaar moeten knopen.

#chateaubijstand — Paul. (@Paulus858520671) 4 april 2022

