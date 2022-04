In de zevende aflevering van Chateau bijstand is er weer genoeg te doen voor de familie Meiland. De drie doen vrijwilligerswerk bij stichting ‘Help ons Helpen’ en na al het zwoegen is de familie toe aan een welverdiende beautybehandeling.

Zelfgemaakte scrub

Normaal gesproken gaat Martien naar de schoonheidsspecialist, maar deze maand past dat niet in zijn budget. Martien heeft van zijn schoonheidsspecialiste de tip gekregen om zelf een scrub te maken van zonnebloemolie en suiker. Omdat ze zelf geen olie in huis hebben en daar ook geen geld voor hebben, klopt Martien aan bij zijn gulle buurvrouw die hem een beetje olie geeft.

Beautycursus in Chateau bijstand

Martien zit helemaal klaar om Maxime en Erica een ‘beautycursus’ te geven. Vol enthousiasme begint Martien zijn gezicht te scrubben. “Meid, wat een sensatie”, roept hij uit. Maxime die zich ook waagt aan de zelfgemaakte scrub, is net zo enthousiast. “Het geluid vind ik wel heel lekker”, zegt Maxime genietend. “Ja, rustgevend”, voegt Erica daaraan toe.

Knalrood

Het succes is echter van korte duur. Wanneer het gezicht van Martien niet veel later knalrood kleurt, beginnen Erica en Maxime toch te twijfelen aan zijn cursus. “Hoe hard heb jij gescrubt?”, vraagt Maxime zich geschrokken af. “Niet te hard scrubben, dan scrub je je hele huid kapot.” Terwijl Martien zijn gezicht met koud water afspoelt, mompelt Maxime: “Ik heb nog nooit zo’n rare cursus gehad waarbij ik alles zelf moet verzinnen.”

Reacties

Kijkers komen niet meer bij na het zien van Martiens mislukte beautycursus.

Meid wat heerlijk voor mijn huid 😂😂 #chateaubijstand pic.twitter.com/mUextL9iml — Tassie 💁‍♀️ (@Poppetje0906) 25 april 2022

“Heb nog nooit zo’n rare cursus gehad waarbij ik alles zelf moet verzinnen” 😂😂 #chateaubijstand — Mandy (@lexiesdrew) 25 april 2022

Heelijk die opmerkingen van maxime 🤣🤣#chateaubijstand — zeeuwswuufje (@sidie1970) 25 april 2022

Het is omdat wij geen zonnebloemolie in huis hebben anders had ik nu ook een bijstand-scrubje gemaakt. #chateaubijstand — Kristiene (@kristieneeisma) 25 april 2022

Wanneer je straalbezopen een komkommer probeert te eten 😂 #chateaubijstand pic.twitter.com/G2L8XV3ZFP — ✌🏼♡ 𝐒ί𝕤 ♡ ✌🏼 (@sisontwitt) 25 april 2022

Martien heeft geen schubben meer over 😂 #chateaubijstand — Claudia (@_cloudy_a) 25 april 2022

Weer enorm gelachen om Martien #chateaubijstand — gamzeeroglu (@gamzeeroglu123) 25 april 2022

Bron: SBS6