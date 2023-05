‘Chateau Meiland’-kijkers hekelen ‘gespeelde’ afleveringen: “Het wordt steeds nepper”

Sommige kijkers vinden de verhaallijnen in het huidige seizoen maar gespeeld en nep, klinkt het op social media.

Zolang genoeg mensen naar Chateau Meiland blijven kijken, is pater familias Martien niet van plan om te stoppen. Bovendien hebben ze net een pension aangekocht dat in seizoen acht compleet gestript en vervolgens opgebouwd dient te worden. Reden genoeg om de camera’s uit te nodigen om alles vast te leggen voor televisie, al is daar dus commentaar op.

De rolverdeling in het seizoen is duidelijk: Erica is de baas, Maxime de aanwezige grapjas en Martien de pispaal, omdat hij slachtoffer is van haar streken en bovendien niet veel heeft in te brengen met die twee vrouwen aan zijn zijde. Daardoor rijst de vraag hoe authentiek Chateau Meiland is. Zeker nu Martien de hoofdrol niet op zich neemt, zoals hij voorheen in Frankrijk deed.

Gezien de kijkcijfers lijkt het commentaar op Twitter zeker geen weerspiegeling van de gemiddelde kijker, maar met zoveel meer negatieve dan positieve reacties gaan mensen toch met elkaar in discussie. ‘Nog meer mensen die #chateaumeiland té gespeeld vinden?’ vraagt een kijker zich af. ‘Het wordt steeds nepper.’

‘Mis echt de Martien die ons meeneemt in zijn gedachtengang. Die een heel verhaal voor camera afsteekt over meest simpele zaken als stofzuigen. Nu is het enkel maar geschreeuw van de dames’, deelt een andere kijker.

Wat verlang ik terug naar de tijd dat de familie nog in Frankrijk woonde. Met Nadeige en een Maxime die nog niet zo de hoofdrol opeiste. #chateauMeiland pic.twitter.com/VjOI6iblmb — Joyce Derksen (@JoyceDFoto) 8 mei 2023

nog meer mensen die #chateaumeiland té gespeeld vinden? Wordt steeds meer nep. Maxime die niet praat maar schreeuwt, Montana plots met de neus weer vooraan, Martien die zogenaamd niets kan.... Het wordt me te doorzichtig deze onzin. — E®️ik. (@ErikTiel) 8 mei 2023

Mis echt de Martien die ons meeneemt in zijn gedachtengang. Die heel verhaal voor camera afsteekt over meest simpele zaken als stofzuigen. Nu is het enkel maar geschreeuw van de dames. Dat pension. #chateaumeiland — RoNa (@RoNatje1981) 8 mei 2023

Ik vond het vandaag minder leuk om naar te kijken. Dat gehak op Martien de hele tijd. 🙄 #chateaumeiland — Monique Stegehuis (@stegehuisje1970) 8 mei 2023

Wat een grap. De scriptschrijvers zullen wel een harde plasser hebben nu hun grap uitgezonden is. #ChateauMeiland — M. (@_nondeju_) 8 mei 2023

Toch maar weer eens een poging gewaagd om naar #chateauMeiland te kijken, maar houd dat niet langer dan een paar minuten vol met dat gekrijs met uithalen van Maxime. Jammer: Keek vroeger met plezier, maar dit is verworden tot één grote gescripte schreeuwpartij. — Marianne R.🌞🐾 (@montflor) 8 mei 2023

