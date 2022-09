‘Chateau Meiland’-kijkers hekelen zoveelste chaotische verhuizing van de familie: “Je zou toch gillend gek worden?”

Twitterende kijkers hebben zelfs meelij met de verhuizers die zijn ingehuurd om deze (grote) klus te klaren.

De laatste verhuizing voor de familie Meiland

Van Noordwijk naar Frankrijk, vervolgens door naar Hengelo en daarna terug naar Noordwijk: de Meilandjes hebben de afgelopen jaren veel verhuiservaring opgedaan. Dat doen ze nog een keer dunnetjes over. Omdat Erica en Martien naar eigen zeggen ook een dagje ouder worden, besluiten ze om verhuizers in te huren voor wat hun allerlaatste verhuizing ooit moet worden - waar hebben we dat eerder gehoord? - naar hun nieuwe stulp ver weg van nieuwsgierige blikken.

Maar ja, wie de Meilandjes een beetje kent, weet dat deze dagen bijzonder chaotisch verlopen. Van een zenuwachtige en kribbige Martien tot een hoop gekibbel onderling: zelfs de cameramannen kunnen het maar moeilijk bijhouden, met schokkerige beelden als gevolg. En dan is het nog maar de vraag of broze Kees, de geliefde lamp van Martien, de verhuizing overleeft.

Reacties

Hoewel de aflevering heerlijk des Chateau Meiland is, zijn er hier en daar toch kritische reacties van de fans te bespeuren. ‘Zitten er nu ook verhuizers met een burn-out thuis? Lijkt me niet te doen die familie verhuizen’, schrijft een kijker naar aanleiding van de aflevering op Twitter. ‘Ik had altijd al respect voor alle medewerkers van verhuisbedrijven, maar nu nóg wat meer’, deelt een ander.

De blik van totale wanhoop en radeloosheid in de ogen van Martien... onbetaalbaar. #chateauMeiland — Seagull (@kuntumijvolgen) 19 september 2022

Je zou toch gillend gek worden als je die mensen moet verhuizen? #respectvoordeverhuizers #chateaumeiland — 🦩 Vonne 🦩 🏁 🐶🐱 (@VonneMons) 19 september 2022

Zitten er nu ook verhuizers met een burn-out thuis? Lijkt me niet te doen die familie verhuizen. #chateauMeiland — Hans Poelman (@HPO83) 19 september 2022

Het is volgens mij niet easy om voor de familie Meiland te verhuizen😂 #chateauMeiland — Romy⚽️🤘🏼 (@missxromy2) 19 september 2022

Ik had altijd al respect voor alle medewerkers van verhuisbedrijven, maar nu nóg wat meer. Mijn god, wat een werk bij de familie Meiland. Wat een spullen 😂 en je moet er maar tegen kunnen, tegen de commentaar, haha. #chateauMeiland — Romy⚽️🤘🏼 (@missxromy2) 19 september 2022

Wordt gewoon nerveus van die chaos. En dan is het niet eens mijn eigen verhuizing. #chateaumeiland — RoNa (@RoNatje1981) 19 september 2022

Het camerateam kan de verhuizende Meilandjes amper bijhouden... Wat een draaiende bewegende beelden deze aflevering ... 🤢🙈😵‍💫#chateaumeiland — José Kleeven (@joseekexxx) 19 september 2022

Chateau Meiland wordt op maandag om 20.30 uur uitgezonden op SBS6.