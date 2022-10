'Chateau Meiland'-Leroy reageert op kritiek over grof taalgebruik

In de beruchte aflevering waar kijkers vinden dat Leroy nogal grofgebekt is, rijdt het gezin Meiland voor de laatste keer naar het chateau. Het is verkocht en het moet overgedragen worden. Onderweg naar Frankrijk komen Maxime en Leroy erachter dat ze hun broodjes voor onderweg vergeten zijn.

Geen croissantjes ‘vreten’

“Godverdomme, dan hebben we de hele dag geen vreten!” riep Leroy uit als reactie op het vooruitzicht zonder eten. Langs de weg stoppen voor een broodje bij een tankstation wilde hij liever niet. “Dan zitten we de hele tijd croissantjes te vreten.”, aldus Leroy, waarna het gezin besloot om te keren naar Noordwijk om alsnog de zak gesmeerde broodjes te halen.

Grove reacties op Twitter

Kijkers van het programma struikelden over Leroys grove reactie. Zo plaatste een kijker: “Haak echt af op het taalgebruik van Leroy: lekker voorbeeld voor je kinderen, heel triest dit.” Een andere kijker was ook niet te spreken over het taalgebruik: “Het aantal ‘gvd’s’ is niet charmant en zo niet gezellig!”

“Twitter is altijd negatief”

Nu reageert hij samen met Maxime in Weekend op de ophef die ontstond op Twitter: “Dat doet me niet zoveel. Twitter is altijd negatief. En de mensen die hadden gereageerd onder die berichten over mij waren allemaal positief en het ook met me eens”, zegt hij.

“Zielig voor Lee”

Maxime kan de kijkers wel begrijpen. “Aan de ene kant, als ik het terugzie op tv, dan denk ik met dat schelden ook weleens: o, wat erg! Maar aan de andere kant denk ik dat iedereen wel eventjes het k-woord of weet ik het wat zou uitspreken als je je klaargemaakte broodjes bent vergeten terwijl je nog zo’n enorme rit moet maken. Dus tja. Ik vond het zielig voor Lee.”

Nieuw seizoen Chateau Meiland

De opnames voor een nieuw seizoen van Chateau Meiland zijn in volle gang. Het is nog niet bekend wat er allemaal in bod komt in de nieuwe afleveringen, maar de geruchten beloven veel leuks in Noordwijk. Dat zal het achtste seizoen worden van de serie over de familie Meiland.

Bron: RTL Boulevard , Shownieuws