Je vraagt je misschien – terecht – af waarom een villa in de buurt van het strand iets is waar je vanaf zou willen. Voor de Meilandjes, die inmiddels een begrip zijn geworden in Nederland, was het echter geen houdbare situatie meer.

Van Chateau Meiland naar Chateau miskoop

Martien legde eerder al uit waarom: “Dit huis is gewoon te druk. Elke dag staan de mensen voor de deur en zelfs van het hek trekken sommigen zich niets aan.”

Martien en Erica verhuizen niet al te ver weg. “We blijven wel in Noordwijk. We hebben een huis gezien dat je van de weg niet kunt zien, dus mét een oprijlaan. Dit gaat dus weer in de verkoop!”

Tonnetje hier, tonnetje daar

Een paar weken geleden stond ‘Chateau miskoop’ nog voor € 2.995.000 online. Niemand bleek bereid om er bijna 3 miljoen euro voor neer te leggen, daarom zakten de Meilandjes bijna 2 ton in vraagprijs. Dat hielp. Op Goede Vrijdag werd de koopakte getekend, bevestigt makelaar René van Nierop tegen Shownieuws.

Heel veel medelijden hoeven we gelukkig niet te hebben met de Meilandjes: de €2.799.500 die ze er uiteindelijk voor hebben gekregen, is alsnog ruim een ton meer dan ze er zelf ooit voor hebben betaald (€2.695.000).

Bron: AD.nl