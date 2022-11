Chelsey Weimar lyrisch over Linda de Mol: “Ze is een superleuke schoonmoeder”

Voordat Chelsey wat met Julian kreeg, woonde en werkte ze in Amerika. En als we de Amerikaanse bladen moeten geloven, had ze daar een relatie met niemand minder dan filmster Leonardo DiCaprio (48). Nadat het uitging tussen de twee, keerde ze weer terug naar Nederland en liep ze Julian tegen het lijf.

“Onwijs gelukkig”

De twee zijn inmiddels al een tijdje bij elkaar. “We zijn al bijna drie jaar samen en onwijs gelukkig”, zo vertelt ze. “Ik vind het fijn om in een lange relatie te zitten. Julian en ik wonen nu samen en dat bevalt heel goed.” Het koppel woont in het huis dat Linda eerder voor Julian kocht. En Chelsey blijkt een goede band met Linda te hebben. “Ze is een superleuke schoonmoeder.”

“Nuchtere Hollandse meid”

Op de vraag van het blad hoe het is om in een familie terecht te komen die momenteel betrokken is bij het ene na het andere schandaal, en of ze daar wat van merkt, geeft Chelsey een politiek correct antwoord. “Nee hoor, ik ben gewoon een nuchtere Hollandse meid. Ik kijk niet zomaar ergens van op. Dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. Voor mij speelt dat allemaal geen rol.”

Bron: Story