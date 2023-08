Chimène van Oosterhout geeft een update over haar hartproblemen: ‘Het is een soort kansspel’

In het bericht schrijft Oosterhout onder meer dat het ‘langzaam beter’ met haar gaat.

Gezondheidsupdate Chimène van Oosterhout

‘Deze periode is een soort kansspel: ‘u gaat terug naar start’’, begint de presentatrice haar bericht. Ze schrijft dat haar hart inmiddels gelukkig weer voor de volle honderd procent werkt, terwijl dat vorige maand voor nog maar zo’n twintig procent was. Ook hoeft ze niet langer medicatie te slikken. Ze vervolgt: ‘Het gaat langzaam beter. Ik lig rustig op de bank of op bed of ga er voorzichtig een paar uurtjes uit. Op naar weer een actief leven!’

De tekst gaat verder onder de foto.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Chimène Van Oosterhout (@chimenevo) op 4 Aug 2023 om 1:07 PDT

Acuut hartfalen

De presentatrice vertelt in haar bericht ook dat dit niet de eerste keer is dat ze ‘door het oog van de naald kroop’. Twintig jaar geleden kampte ze ook met hartproblemen, nadat haar hart werd meegenomen tijdens bestralingen aan haar linkerborst. Vorige maand was het weer raak en werd Oosterhout, terwijl ze op vakantie was in Griekenland met haar beste vriendin Tanja Jess, overvallen door acuut hartvallen. Ze lag daardoor een week in het ziekenhuis.

Bron: Instagram