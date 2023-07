Chimène van Oosterhout in een Grieks ziekenhuis na hartfalen

Tanja deelt op Instagram haar verhaal over Chimène. “Onze droomvakantie is op een nachtmerrie uitgelopen”, schrijft de actrice. Chimène werd tijdens de vakantie plotseling onwel. Ze is acuut opgenomen met hartfalen. “Vermoedelijk is dat door restschade van chemotherapie ontstaan“, volgens Tanja.

Chimène werd in 2020 voor de derde keer behandeld voor borstkanker, waardoor ze opnieuw een heel chemotraject door moest.

‘Chimène is in goede handen’

De presentatrice is met een ambulancevlucht naar een ziekenhuis in de Griekse hoofdstad Athene overgebracht. “Ze is hier in goede handen dus wij hopen op een goede afloop”, zegt Tanja, die in haar post onder meer het medisch personeel op Kos bedankt. “Een warm bad en ondanks beperkte middelen een geweldige zorg. Nu de volgende stap hier in Athene en alle focus op het herstel van Chimène.

Beste vriendinnen

Tanja en Chimène zijn de beste vriendinnen van elkaar. Zo kreeg Tanja veel steun van Chimène toen haar vader vorig jaar overleed.

