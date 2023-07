Chimène van Oosterhout na ziekenhuisopname: “Het daalt nu pas in wat er is gebeurd”

Chimène liet een week geleden alweer van zich horen toen ze terug was in Nederland. Het was kantje boord, maar het gaat langzaam weer wat beter. Nu pas heeft de presentatrice tijd om alles rustig te laten bezinken, vertelt ze aan RTL Boulevard. “Lichamelijk gaat het wel weer, maar geestelijk begint het nu pas in te dalen.’

Ze vertelt dat ze onwel werd na een paar uur kitesurfen. Chimène ging zich omkleden om ‘s avonds met Tanja uit te gaan. “Dat ging al moeizaam, maar eenmaal buiten werd het nog erger. Ik zei: ‘We moeten terug, ik voel me echt heel slecht’.“

‘Dit mág niet gebeuren’

Op de hotelkamer voelde Chimène dat ze een hartprobleem had. “Ik herkende dat van twintig jaar geleden. Toen heb ik hetzelfde gehad.” Eerst ging de presentatrice naar een privékliniek waar inderdaad de problemen met het hart werden geconstateerd. Vervolgens moest ze naar een ziekenhuis aan de andere kant van het eiland.

“Het stukje van de privékliniek naar het openbare ziekenhuis ging het echt mis“, vertelt Tanja. “Ze zakte steeds verder weg. Ik dacht: dit mág niet gebeuren.”

In het ziekenhuis bleek dat Chimènes hart nog maar voor 20 procent functioneerde. “Ze hebben dat in een dag weten op te krikken naar 30 procent, want dan was het veilig om me te vervoeren. Ze konden me daar niet verder helpen, dus moest ik naar Athene.” In een klein vliegtuigje vlogen de twee vriendinnen naar de Griekse hoofdstad, waar ze Chimène goed hebben geholpen.

De oorzaak van het hartfalen weet Chimène ook. “Ik heb chemo- en immunotherapie gehad. Dat geeft je immuunsysteem een boost, maar krijgt je hart ook een oppepper. Door langdurige stress of flinke inspanning kan het hart het begeven. Dat is dus bijna gebeurd.”

Chimène moet voorlopig rustig aan doen

Het gaat nu een stuk beter met Chimène, maar ze zal het voorlopig heel rustig aan moeten doen. “Ik mag nu voorlopig helemaal niets. Niet paardrijden, niet kitesurfen. Rustig alles een beetje opbouwen.”

Bron: RTL Boulevard