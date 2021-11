Chimène van Oosterhout over derde keer borstkanker: “Dit was de meest helse scan ooit”

Haar ziekte is helaas niet het enige wat de presentatrice afgelopen jaar voor haar kiezen kreeg.

Helse scan

Ongeveer een jaar geleden werd opnieuw borstkanker bij haar geconstateerd. Hierover vertelt ze: “Het was de meest helse scan die ik ooit gehad heb. Ik heb er al heel wat achter de rug en op de een of andere manier went het wel. Maar deze keer hing het als een zwaard van Damocles boven mijn hoofd.” Er volgde een jaar van chemokuren, bestralingen en immunotherapie.

Te zwaar traject

Op een gegeven moment stopte ze met het traject, omdat de behandelingen te zwaar voor haar werden: “Ik moest er 27 en ik heb er uiteindelijk 18 gedaan. De medici stonden niet achter me, maar ik kon die troep niet meer verdragen. Alle drie keer dat ik kanker in mijn lijf had, heb ik dat zelf gevoeld en bij de arts aangekaart.”

Klap op klap

Haar ziekte is niet de enige klap die ze het afgelopen jaar te verwerken kreeg: “Ik kreeg gewoon de complete top 5 van stressmomenten voor mijn kiezen. Het naderende verlies van papa, een empty nest sinds zoonlief het huis uit is, geen werk en dus geen inkomsten door corona en omstandigheden, een verhuizing. Dan ben ik zelf ook nog eens ziek... dus eigenlijk zijn het er zes.”

Prachtige uitslag

Inmiddels gaat het beter met haar gezondheid. De behandelingen zitten erop en ze kreeg onlangs positief nieuws. “Ik kreeg te horen: ‘Ik mag je het goede nieuws brengen dat je een prachtige uitslag hebt’. Als een MRI-scan rood of oranje uitslaat, dan is het bad news, maar bij mij waren er godzijdank alleen maar groene gebiedjes te zien”, aldus Chimène.

Kruis dragen

Ze probeert de moed er dan ook in te houden, maar dat is soms moeilijk: “Ik ga door, maar niet van harte hoor. Iedereen moet zijn eigen kruis dragen. Bij de een is die wat groter dan de ander, dat weet ik, maar dit is wel klap op klap op klap. Ik ben in elk geval blij dat ik weer een jaartje reservetijd heb. Dát kan ik maar mooi afstrepen.”

Zó ziet het roerige liefdesleven van Chimène van Oosterhout eruit

Bron: Telegraaf