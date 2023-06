Christiaan Bauer over herseninfarct van moeder Mariska: “Mensen zien niks aan haar”

Van een herseninfarct herstel je niet zomaar, dat weet Mariska Bauer inmiddels als geen ander. Eerder blikte ze samen met man Frans al terug op de heftige gebeurtenis, nu praat ook zoon Christiaan er openhartig over.

Zoon Christiaan over herseninfarct Mariska

Om mensen bewust te maken van de langdurige gevolgen van een herseninfarct, praat de 21-jarige Christiaan met de Hersenstichting. “Als je mijn moeder had gekend van vóór het herseninfarct… Een wervelwind. Niks was haar teveel,” vertelt hij.

Mariska kan dat alleen maar beamen: “Ik ben altijd een bezige bij geweest. Ik vloog van hot naar her, had altijd veel sociale contacten. Sinds mijn herseninfarct is dat niet meer zo vrijblijvend”, aldus Mariska. “De eerste periode kon ik alleen maar op de bank liggen en slapen, veel slapen. Inmiddels gaat het een stuk beter met me, maar nog altijd moet ik alles wat ik wil doen plannen.”

Doordat ze snel moe is worden dagelijkse activiteiten al snel te veel. Gelukkig biedt haar gezin genoeg steun. Christiaan: “Wij ondersteunen haar waar mogelijk. Bijvoorbeeld door vaker te koken of andere taken van haar over te nemen. Maar de buitenwereld vergeet dit wel eens. En dat begrijp ik ook; ik zou zelf misschien ook niet realiseren dat iemand die een jaar geleden een infarct heeft gehad, daar nu nog last van kan hebben. Het is onzichtbaar, mensen zien niks aan haar.”

Kun je een beroerte voelen aankomen? Dokter Rutger legt uit:

Bron: Shownieuws