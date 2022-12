Cilly Dartell (65) moet opnieuw bestraald worden: “Het zit nu in mijn rug”

In weekblad Weekend vertelt ze dat de plek op haar rug zit en dat de artsen ‘nog niet zeker weten hoe of wat’.

Slecht nieuws voor Cilly Dartell

“De longkanker is uitgezaaid, dus ik weet dat het elk moment overal kan oppoppen. Ik heb het eerder gehad in mijn hersenen, dat is toen bestraald en dat is allemaal goed gekomen. Nu zit het dan in mijn rug, we gaan het zien”, aldus Cilly. Ze laat weten dat ze zich desondanks goed voelt: “Ik probeer echt optimaal eruit te halen wat erin zit, positief te blijven.”

Diagnose

Cilly kreeg in 2020 opnieuw de diagnose longkanker - in 2016 werd de ziekte ook al bij haar geconstateerd- en deelt sindsdien regelmatig updates over haar gezondheid. Ze onderging al chemo- en immuuntherapie. Ze moest dit in Florida, waar ze woonachtig is, ondergaan vanwege het coronavirus.

Zomer in Nederland

Deze zomer was Cilly weer even in Nederland. Ze vierde er haar 65e verjaardag, maar kon er ook even bijtanken na een loodzware periode: “Ik heb me twee jaar lang heel ziek gevoeld”, zei ze tegen RTL Boulevard.

Uiterlijk

Dat haar uiterlijk door de behandelingen verandert, noemde ze in dat gesprek ‘een gekke gewaarwording’. “Je haar valt weg, maar ook je wenkbrauwen en je wimpers. Je ziet er gelijk heel ziek uit. Dat vind ik niet zo leuk.”

Bron: Weekblad Weekend