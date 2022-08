Cilly Dartell deelt goed nieuws over haar gezondheid: ‘Drie maanden geen chemo’

Cilly kampt opnieuw met longkanker.

Alles is stabiel

De presentatrice heeft een CT-scan gehad met een goede uitslag. ‘Alles is stabiel! Komende drie maanden geen chemo’, schrijft ze bij een knappe selfie op Instagram.

Longkanker

Cilly woont met haar man Jan Cocheret in Amerika en kreeg in 2016 voor het eerst kanker. Jaren daarvoor werd al bekend dat ze COPD heeft, een ziekte die vaak leidt tot ernstige benauwdheid, kortademigheid en veel hoesten. In 2020 kreeg Cilly opnieuw de diagnose longkanker.

Chemovrij

In mei kwam de presentatrice naar Nederland om tijd door te brengen met haar dierbaren. Aan Shownieuws vertelde ze vorige maand dat ze zich een stuk beter voelt. ”De arts in Nederland zei: ‘Nou Cilly, ik zou iets langer gewoon chemovrij gaan, want kwaliteit van leven is ook heel belangrijk.’ En ik ben zo blij dat hij dat gezegd heeft. Juist die extra tijd die ik nu heb gekregen maakt dat ik me zo goed voel.”

