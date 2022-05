Cilly kampt namelijk opnieuw met longkanker.

Gezondheidsupdate van Cilly Dartell

Cilly woont samen met haar man in Amerika. Door de pandemie en haar ziekte heeft ze maar weinig tijd met haar dierbaren in Nederland doorgebracht. Daar komt voor nu even verandering in. “Ik voel me goed! Nog vier weken zonder chemotherapie”, schrijft ze bij de selfie op Instagram die ze tijdens de vlucht heeft gemaakt. En er is nog meer goed nieuws: “Alles is momenteel stabiel.”

‘Rottijd’ voor Cilly Dartell

Albert Verlinde, een goede vriend van Cilly Dartell, liet onlangs in de uitzending van Shownieuws nog weten dat ze naar eigen zeggen een rottijd achter de rug heeft. Albert onderhield regelmatig contact met Cilly. Toen het vorig jaar opeens angstvallig stil bleef vanuit Cilly’s kant, maakte Albert zich zorgen. Ze bleek opnieuw de diagnose longkanker te hebben gekregen. In 2016 kreeg de presentatrice voor het eerst kanker.

Naast die ziekte kampte Cilly met een heftige ontsteking waarvoor ze antibiotica kreeg. Dat had grote invloed op haar behandelplan, want haar chemotherapie stopte daardoor tijdelijk. Volgens Albert knapte ze daar zo van op dat ze zich sterk genoeg voelde om haar kinderen in Nederland op te zoeken.

Bron: ANP