Claudia de Breij cancelt theatertour: ‘Ik heb tijd en rust nodig’

Met de oudejaarsconference heeft Claudia het natuurlijk al erg druk gehad. Haar idee was om daarna even snel bij te komen en dan weer volop te gaan touren, maar dat loopt allemaal anders dan ze had verwacht. ‘Daar had ik veel zin in. En zin heb ik nog. Maar energie niet’, zo schrijft ze.

Even het hoofd leegmaken

Claudia heeft het simpelweg te druk gehad. ‘Het kost me moeite het te erkennen (vooral aan mezelf) maar ik heb tijd en rust nodig. Zoals een boer het land soms moet laten braakliggen moet ik mijn hoofd even leeg laten. Om creatief te kunnen zijn moet je af en toe niets doen. Alles leeg laten. Dat heb ik onderschat omdat ik me zo goed voel en zo gelukkig ben op het podium. Nu voel ik dat ik even niet meer kan opladen.’

Claudia de Breij cancelt theatertour

Hoewel ze achter haar besluit staat, voelt ze wel mee met haar fans. ‘Het spijt me voor de mensen die een kaartje hadden gekocht en een verzoekliedje hadden ingediend. De verhalen erbij raken me enorm, zo eerlijk en mooi. Mijn excuses dat ik dit niet kan laten doorgaan. Ook aan de theaters waar ik Vasistas zou spelen; sorry. Ik had het echt heel graag willen doen, maar het gaat even niet.’

Over tijdje weer terug

De cabaretier hoopt dat de pauze haar goed zal doen. ‘Voor nu moet ik even rust en ruimte nemen om over een tijdje weer wél op het podium te kunnen staan met het gevoel dat ik daar altijd heb: ik heb óver. En dat wil ik heel graag en helemaal geven.’

Bron: Instagram