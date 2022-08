Claudia de Breij legt uit waarom iedereen altijd huilt in ‘Beste zangers’

Zowel bij de kijkers thuis als bij de deelnemers op de bank vloeien de tranen. Volgens Claudia heeft dat te maken door het hele proces wat eraan vooraf gaat.

Urenlang bevraagd

‘Als je meedoet aan Beste zangers word je door eindredacteur Jan Kapelle urenlang bevraagd op welke muziek ertoe doet in jouw leven’, schrijft ze. ‘De muziek die je draaide toen je gepest werd, toen je ouders gingen scheiden, toen je voor het eerst verliefd werd, dat soort dingen. En natuurlijk ook daarna, de muziek die je zelf hebt gemaakt, en waarom je dat deed. Dat wordt samen een A4’tje.’

A4‘tje met liedjes

Dat A4’tje wordt vervolgens overhandigd aan alle kandidaten. ‘Aan de hand daarvan kies je welke liedjes je gaat bewerken’, legt Claudia uit. ‘En wat blijkt? Ook de persoon van wie jij dacht ‘die is alles altijd komen aanwaaien’ heeft zich alleen gevoeld, onzeker, wanhopig.’

Suikerzoet

Volgens Claudia kun je elkaar ‘liefdevoller’ tegemoet treden als je weet waar de ander doorheen is gegaan. ‘Is dat suikerzoet? Nou en. Ik werd er verschrikkelijk blij van, in dit jaar vol oorlog en crises. Even met mensen die anders zijn dan jij genieten van wat je hetzelfde maakt.’

Nieuw seizoen

Vanaf 11 augustus kun je weer genieten van een nieuw seizoen van Beste zangers. Het 15e seizoen is een heus jubilieumseizoen en staat in het teken van iconische liedjes, persoonlijke verhalen en nieuwe vriendschappen. Lees hier welke bekende Nederlanders dit seizoen meedoen.

Bron: RTL Boulevard