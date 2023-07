Claudia in tranen in B&B vol liefde: “Anne is me vaak net voor”

Anne uit windt Walter behoorlijk om haar vinger. Samen gaan ze op pad om oesters te eten op het marktje, terwijl Claudia alleen in de keuken van de B&B zichtbaar geëmotioneerd achterblijft. “Ze zijn al verschillende keren samen weggeweest. Waarschijnlijk sta ik daar ook niet bij stil. Dan laat ik het allemaal maar zo gebeuren”, vertelt ze teleurgesteld. “Ik heb wel behoefte om met hem alleen te zijn. Dat is gewoon nog niet gebeurd. Anne is me vaak net voor.”

‘Retespannend’

Toch ligt het niet alleen aan haar vriendin dat Claudia zich zo emotioneel voelt. “Ik heb een liefde 38 jaar gehad. Ik sta open en ik verdien liefde. Maar ik vind het gewoon retespannend. Ik hoop dat hij mij gaat zien en voelen.” Nadat haar man is overleden, moest ze zichzelf opnieuw uitvinden. Voor haar is het de eerste keer in bijna 40 jaar dat ze zich zo openstelt tegenover een potentiële partner. “Misschien stel ik niet de goede vragen en ik wil ook gewoon weten hoe hij over mij denkt en voelt.”

‘Laat zien wie je bent’

Ze wijdt haar verdriet dan ook vooral aan zichzelf. Ze is niet zo zeer jaloers op Anne, ze baalt gewoon van zichzelf. Ze heeft zelfs even getwijfeld of ze niet gewoon naar huis moest gaan, bekent ze. “Kom op Clau, je hebt hier voor gekozen, je vindt hem leuk, alles wat-ie doet, het is allemaal zo mooi en bizar en geen toeval. Kom op, ga je tijd pakken en laten zien wie je bent.”

Toch lijkt het erop dat Claudia en Walter wel een bijzondere connectie hebben. Ze hebben namelijk nog steeds contact. Maar of de twee alleen goede vrienden zijn óf misschien wel de liefde bij elkaar hebben gevonden, weten we pas rond eind augustus. Dan zijn de laatste afleveringen van B&B vol liefde.

Bron: RTL