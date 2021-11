Clouseau steelt de show met ‘ode’ aan Mark en Hugo in ‘Even tot hier’

In Even tot hier draait het allemaal om het nieuws van afgelopen week. In een klein uur passeren alle belangrijke thema's van de laatste dagen in razend tempo de revue. In een muzikaal jasje - ook nog. Want muzikaal zijn Van der Laan en Woe als geen ander.

‘Daar staan ze’

Van de rellen in Rotterdam tot de nieuwe lockdown: van alles en nog wat komt in drie kwartier voorbij. En dan zijn daar ineens de mannen van Clouseau, die de draak steken met Mark Rutte en Hugo de Jonge. “Daar staan ze. Zoveel sloomheid heb ik nooit gezien. Daar gaan ze. Waar hebben jullie hen toch aan verdiend? Aanstaande zaterdag was toch jullie lockdown klaar? Nu staan ze alweer voor aap want nee 't is toch niet waar”, zingt Koen Wauters.

Kijkers noemen de uitvoering 'steengoed’. “Dit moet gewoon in de Top 2000" en “Dit nummer wordt sowieso een dikke hit”, klinkt het op Twitter:

Die nieuwe versie #daarstaanze van Clouseau mag best uitgebracht worden. Wordt dikke hit, gegarandeerd #eventothier — Roel Seegers (@roelseegers) 27 november 2021

Clouseau fileert het Nederlandse beleid even. Holy shit wat goed. #eventothier — Marieke (@Mriek_today) 27 november 2021

Geweldig #clouseau #eventothier

Pak dat circus maar goed aan 💪😬 — Anita 🎄💋🌎♍️ (@baara_a) 27 november 2021

Heerlijk! Clouseau bij #eventothier met een speciaal nummer om het #coronabeleid van #hugodejonge en Mark #Rutte helemaal belachelijk te maken..... Briljant! Nu kijken! #eventothier — Eelco van Hoecke (@EelcoHoecke) 27 november 2021

Clouseau! "Daar staan ze..." Hahahahaha#eventothier — Madelon de Jong (@MadelondeJong) 27 november 2021

Absoluut #hoogtepunt: #clouseau bij #eventothier. Wat een tekst en ze hebben aan qualiteit niks ingeboet (hooguit in aantal) — Theo HB Schoenmakers (@ThSchoenmakers) 27 november 2021

Bron: NPO