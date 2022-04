Tijd om even te bellen met Twan. Wat kunnen we allemaal van het nieuwe seizoen en de eerste aflevering met presentator, schrijver en programmamaker Tim Hofman verwachten?

Waarom moeten we naar het nieuwe seizoen van College Tour kijken?

“Omdat we opnieuw een heel fijne line-up hebben. We beginnen met een exclusief interview met Tim Hofman. Het is de eerste keer dat hij op televisie verschijnt sinds de spraakmakende uitzending van BOOS over The Voice. Het is een ontzettend intiem, persoonlijk, ontroerend én onthullend gesprek geworden. Daarnaast staan er nog vijf fantastische gasten op het programma: Lex Hoefsloot (ontwikkelaar van de elektrische auto), Jamala (Oekraïense Songfestivalwinnaar van 2016), Christine Lagarde (president van de Europese Centrale Bank), Pieter Omtzigt (Tweede Kamerlid) en Ireen Wüst (ex-schaatser). Ik verheug me ontzettend op die gesprekken.”

Op wie het meest?

“Ik wil niemand tekortdoen en ben over alle zes heel enthousiast. Maar in het bijzonder wil ik dan toch Jamala noemen. Zij won het Songfestival in 2016 voor Oekraïne. Tegen haar wil is ze nu een soort vrijheidsstrijder geworden. Haar man vecht in Oekraïne en zij is met haar twee kinderen gevlucht. Ze reist nu heel Europa door om te praten over de strijd van haar landgenoten. Dat vind ik heel bijzonder en dat verdient veel aandacht. Maar ik verheug me ook op het gesprek met Christine Lagarde, de president van de Europese Centrale Bank. Dat is een vrouw op een toppositie, misschien wel de hoogst bereikbare functie binnen de financiële wereld. Zij geeft bijna nooit interviews, dus ik ben extra trots op haar als gast.”

Wat vond jij de meeste interessante, verrassende momenten uit het interview met Tim Hofman?

“We hebben het natuurlijk over de BOOS-uitzending over The Voice gehad. Hij vertelde dat er in de week na de uitzending 2000 meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij ze zijn binnengekomen. Van dat enorme aantal schrok ik erg. En tot op de dag van vandaag blijven ze meldingen krijgen. Deze week is de MeToo-affaire bij D66 ontploft, ook dat bespreken we in de uitzending uitgebreid met Tim. Hij reageert daar heel fel op. Als Sigrid Kaag hiervan geweten heeft, en we weten nu dat dat zo is, dan vindt hij dat ze moet opstappen.”

Het interview gaat door onder de foto. Bekijk alvast een preview van dit moment:

“Wat ik zelf ook erg opvallend vond, is dat Tim vertelde dat hij een hele tijd geleden door Talpa is benaderd. Ze vroegen hem of hij wilde overstappen. Daar viel mijn mond van open! Want nu is hij degene die hun topprogramma heeft gesloopt, door alle misstanden daar bloot te leggen.”

Heb je een andere kant van Tim gezien?

“Zeker. We kennen hem vooral als iemand die strijdt tegen onrecht en daarbij voor niemand aan de kant gaan. En natuurlijk kennen we ook zijn gevoelige kant door programma’s als Over mijn lijk. Maar we zijn nu echt de diepte in gegaan over zijn eigen leven.

Zo vertelde Tim dat hij heel geregeld bedreigd wordt. In BOOS gaat hij vaak de confrontatie aan met oplichters. In een van zijn uitzendingen sloeg een huisjesmelker hem een gebroken kaak tijdens zo’n confrontatie. Tegenwoordig is bij iedere opname een beveiliger aanwezig. Maar dat niet alleen: in zijn tas heeft hij een alarmknop. “Als ik daar nu op druk, hangt er binnen twee minuten een helikopter boven dit theater”, zegt Tim daarover in de uitzending. Dat geeft wel aan hoe serieus die bedreigingen zijn. Niet alleen aan zijn adres, maar ook richting zijn dierbaren.”

In coronatijd mochten er maar veertig studenten in de zaal zitten. Nu is het weer volle bak. Hoe is dat?

“Ontzettend fijn, het geeft heel veel energie. Bij de opname met Tim waren 400 studenten aanwezig. Tim is nog lang blijven hangen om met ze na te praten. Daar word ik heel warm van. Natuurlijk had een kleiner publiek ook wel iets, dat was heel intiem. Maar zo’n enorme zaal vol mensen is te gek.”

Wie is jouw ultieme droomgast voor College Tour?

“Dat zijn er heel veel! Dat gaat van Elon Musk tot Meryl Streep. Maar ook de paus, Barack Obama en Billie Eilish. We zitten achter heel veel mensen aan.”

College Tour met Tim Hofman is zondag 24 april om 20:25 uur te zien op NPO 2.