Rob en Lotte zetten het team van Kopen zonder kijken voor een pittige opdracht: Lotte wil dolgraag in het bruisende Den Bosch blijven wonen, maar Rob vertrekt liever naar een dorpje met veel groen in de buurt.

Woonwensen

Het is een keuze waar Rob en Lotte zelf niet uitkomen, want het stel is al langer dan een jaar op zoek naar een woning. Hun woonwensen zijn gelukkig wel duidelijk: ze zoeken een eengezinswoning van minimaal 100 m2 met drie slaapkamers, een tuin, een bad én een houtkachel. Dit allemaal mag maximaal 390.000 euro kosten. Makelaar Alex van Keulen zal uiteindelijk moeten beslissen of hun droomhuis in het centrum of dichtbij de natuur staat.

Concessieklok

Na het gesprek met Alex krijgt het stel een concessieklok mee naar huis. Als deze aftelklok op nul staat en er is nog geen huis gevonden, dan moeten Rob en Lotte een concessie doen. De paniek slaat toe wanneer de klok bijna op nul slaat en er nog niemand van Kopen zonder kijken is langs geweest met goed nieuws.

Zoektocht stoppen

De volgende dag staat Alex voor de deur en dat betekent vaak slecht nieuws. “Het lukt gewoon niet. De kans is groot dat ik morgen moet stoppen met zoeken”, zegt de makelaar tegen het stel. Lotte vraagt verslagen of dat door het budget komt. “Nee, het is omdat we al een huis hebben gekocht”, lacht Alex terwijl hij de sleutel tevoorschijn tovert.

Verbouwing

Voor het koppel is net buiten Den Bosch een prachtige woning gevonden. Rob en Lotte zijn er zelfs zo blij mee dat ze besluiten om bouwdeskundige Bob Sikkes een extra budget van 10.000 euro te geven. Een goede keuze, want wanneer de woning helemaal is verbouwd zijn de twee zo blij dat de tranen hun in de ogen staan.

Reacties

Hoewel er eindelijk eens een huis voorbij komt zonder stalen deuren en visgraatvloer, zijn de meningen van kijkers over het kleurrijke interieur verdeeld.

Ah, de Familie Knots!

Brings back memories.



Een kloddertje roze hierrrrr...#kopenzonderkijken — 🌹Mandy🌹 🇪🇺 (@Joeli57) 4 juli 2022

Jezus wat een interieur.. je kan er trippen zonder drugs #kopenzonderkijken pic.twitter.com/ikCMU9PnMi — Royston (@Royston1903) 4 juli 2022

Rrrroos kan dr gang gaan, ze willen kleur #kopenzonderkijken pic.twitter.com/icWJF6F4jp — Marja (@grollemansie) 4 juli 2022

#kopenzonderkijken is het niet errug ROZE????? — Barbb⚪🔴⚪ (@spekkie70) 4 juli 2022

Ik hoop niet dat het al te hysterisch wordt qua kleur Maar ik vrees met grote vreze. Zij wou kleur. Ze krijgt kleur #kopenzonderkijken pic.twitter.com/tBuGMkKii5 — Tanja Radenmaar 🐈 (@tannegie) 4 juli 2022

Ieder z’n ding maar kan het me bijna niet voorstellen dat mensen dit serieus mooi vinden. Zoveel roze en dan dat behang 🫣 zou bijna denken dat het acteurs zijn. #kopenzonderkijken — Wilco Willemse (@wiloconyx) 4 juli 2022

En in de laatste aflevering sluiten we af met het lelijkste interieur van het seizoen. Geef Roos carte blanche en je krijgt een roze poppenhuis😅#kopenzonderkijken pic.twitter.com/1CIkHbb5Bu — Jan (@Jantweetrwatvan) 4 juli 2022

Gekleurde tegelvloer is echt mooier dan zandkleur, dat bedoelde ze denk ik eerder met portugees.. de wanden had ik dan denk ik effen gelaten. Net als beneden, niet alle overige muren zalm schilderen, beetje too much Barbie. Verder mooi geworden! #kopenzonderkijken — Claudia (@_cloudy_a) 4 juli 2022

Bron: RTL4