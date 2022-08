Coosje Smid is bevallen en vernoemt zoontje naar zieke Ernst Daniël

De dochter van Ernst Daniël Smid kreeg een zoontje en vernoemde de kleine naar haar vader.

Coosje Smid is bevallen

Op Instagram heeft Coosje de eerste foto van haar zoontje geplaatst. Hierbij schrijft ze: ‘Op 1 augustus om 22.24 uur is Zonne Thomas Daniël geboren. Ons stralend middelpunt. Vernoemd naar zichzelf, zijn papa en zijn opa.’

Felicitaties van alle kanten

Coosje ontvangt veel felicitaties, ook vanuit bekend Nederland. Zo wordt ze onder andere gefeliciteerd door Isa Hoes, Pleun Bierbooms, Lisa Loïs en Anne-Marie Jung.

Zesde kleinkind voor Ernst Daniël

Zonne is het zesde kleinkind voor Ernst Daniël Smid. In 2010 werd hij voor het eerst opa. In 2019 maakte de zanger op televisie bekend dat hij Parkinson heeft. Vorige maand werd hij succesvol geopereerd aan zijn hersenen.

Over Coosje

Coosje is de dochter van Ernst Daniël Smid en ballerina Rosemarie Giesen van der Sluis, die in 2012 overleed aan alvleesklierkanker. De zanger had uit een eerdere relatie al twee kinderen. In 2014 werd Coosje bekend bij het grote publiek door haar deelname aan The voice of Holland.

Zwangerschapsaankondiging

Op 1 februari maakte ze bekend in verwachting te zijn. Op Instagram schreef ze: ‘Nooit geweten dat ik met loslaten zoveel leven terug ging krijgen.Ik voel me bijzonder trots jullie te vertellen dat ik deze zomer voor het eerst mama zal worden.’

Kwetsende opmerkingen

In april deelde ze op Instagram een openhartig bericht over de kwetsende opmerkingen die ze sinds haar zwangerschap krijgt: ‘Als je zwanger bent denken mensen van alles over je lichaam en buik te mogen zeggen, goed bedoelde opmerkingen of een grapje. ‘Hoe ver ben je?’ De meest gestelde vraag. Om vervolgens iets in trant van ‘Zo, je moet nog even, je bent al behoorlijk dik’ te zeggen’, aldus Coosje.

Impact

Die woorden raakten haar behoorlijk: ‘Het is waarschijnlijk niet zo bedoeld maar die woorden hebben impact, ik lach het maar weg of maak er zelf een grapje van, maar eerlijk... die woorden galmen altijd nog na in mijn hoofd. Het maakt onzeker, geeft me het gevoel dat ik iets niet goed doe, ook al is het magisch dat een vrouwenlijf tot dit in staat is. Het is aan niemand om te oordelen over een lichaam, en dus ook niet over 1 die een mens aan het maken is.’

Matthijs Albers over de operatie die Ernst onderging:

Bron: Instagram