Coosje Smid openhartig over haar abortus: ‘Nog nooit zo eenzaam gevoeld’

Op Instagram deelt ze een prachtige zwart-witfoto, gemaakt vlak na de geboorte van haar zoon. Ze schrijft hier een zeer openhartig bericht bij.

Coosje Smid over abortus

Het ziekenhuis waar ze op 32-jarige leeftijd beviel van Zonne, daar onderging ze op haar 16e ook een abortus. Ze vertelt: ‘Toen ik op mijn zestiende onverwachts zwanger bleek te zijn van mijn eerste vriendje was er maar 1 optie. Mijn moeder regelde, samen met de huisarts, een abortus in het ziekenhuis.’

Eenzaam

Ze vervolgt: ‘Het ging heel snel, het ging compleet aan mij voorbij maar toen ik op de uitslaapkamer lag met vreselijke buikpijn heb ik me nog nooit zo eenzaam gevoeld. Wou ik dit wel? Was dit wel de juiste optie? Thuis werd het in de doofpot gestopt, we spraken er nooit meer over. Toen ik thuis kwam had mijn moeder mijn lievelingseten gemaakt en dat was dat.’

Endometriose

Tien jaar laten, toen ze 26 was, kwam ze weer in datzelfde ziekenhuis terecht. Weer had de reden met haar buik te maken. Coosje: ‘Dit keer waren er tijdens een operatie meerdere cystes, waaronder een zo groot als een tennisbal uit mijn eierstok gehaald. Endometriose. Zwanger worden zou heel lastig worden, deelde de arts me mede, ik zou tijdig met een ‘traject’ moeten beginnen mocht ik ooit moeder willen worden.’

De cirkel is rond

Op haar 32e beviel ze in datzelfde gebouw van Zonne, een kerngezonde baby, die volgens Coosje ‘snel en onverwachts kwam’ en is ‘ontstaan uit liefde’. Nu ze daar moeder is geworden, is voor haar de cirkel rond.

