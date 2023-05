Corlien Doodkorte viel in live-uitzending bij ‘Op1’ : “Ik bloedde vijf kwartier”

Corlien Doodkorte zou in het programma vertellen over haar ervaring als Parkinsonpatiënt en genezing na bidden. Zo ver kwam het alleen niet, ze verstapte zich en viel. Aan RTL Boulevard vertelt ze hoe dat gebeurde: “De vloer is zwart geschilderd en ik viel met mijn gezicht op de rails waar de camera’s overheen rijden.”

Andere gasten schieten te hulp, terwijl presentatoren Charles Groenhuijsen (69) en Margje Fikse (47) aan de talkshowtafel blijven zitten om uit te leggen wat er gebeurt.

Consternatie in de studio

Corlien kreeg meteen assistentie van huisarts Dick Kruijthof, die ook aanwezig was om over het onderwerp te praten. “Ondertussen is er hier wat consternatie in de studio, want een van de gasten is gevallen”, zei presentator Margje Fikse. “Ik weet even niet hoe wij dat nu gaan oplossen. Ze wordt op dit moment overeind geholpen. Ze is aan het bloeden en het gaat niet goed. Mevrouw wordt op dit moment weggehaald. Ze moet even geholpen worden. Dit is heel erg vervelend.”

Bloedverdunners

“Ik had een bloedneus en ik slik bloedverdunners”, vertelt Corlien. “Het duurde vijf kwartier om dat bloeden te stelpen. Verder had ik allemaal andere plekken, gewoon een nare val. Toen zeiden ze wel: dit had al veel eerder kunnen gebeuren en het gebeurt nu.”

Onderzoek door de redactie

De hoofdredactie van Op1 heeft inmiddels aangegeven dat ze gaan onderzoeken of er maatregelen moeten worden genomen. “Dit mag natuurlijk nooit meer gebeuren en daar wordt vandaag naar gekeken”, vertelt hoofdredacteur Bertus Tichelaar.

Bron: RTL Boulevard