Cornald is natuurlijk al jaren bij het songfestival betrokken en weet er dan ook het nodig vanaf. En tijdens de halve finale werd duidelijk dat Jan zijn mening ook niet onder stoelen of banken steekt.

“Het is catchy, goed gemaakt én authentiek”

De twee blijken er hetzelfde over te denken als de bookmakers en gokken dat Kalush Orchestra er vanavond met de winst vandoor gaat. Volgens Jan kan Europa met een Oekraïense overwinning ‘het mooiste signaal’ afgeven. “Het is misschien niet het beste liedje, daar zullen we het allemaal over eens zijn. Maar het is ook absoluut geen slecht liedje”, zo vertelt hij tegen het ANP. “Het is catchy, goed gemaakt én authentiek. Dit nummer had zonder oorlog gewoon de top tien kunnen halen.”

Goed voor ‘verbroedering’

Toch vinden Jan en Cornald het wel jammer voor de competitie als Oekraïne wint. “Maar de situatie is nu eenmaal zoals hij is”, zo stelt Jan vast. Hij wijst erop dat het wel voor verbroedering in Europa kan zorgen. “En uiteindelijk gaat het daar om bij het songfestival, zo is het ook ontstaan: om Europa te verbroederen. Jaren na dato zouden we nu weer kunnen verbroederen door met z’n allen Oekraïne aan te wijzen als winnaar. Dat zou toch het mooiste zijn.”

“Bijzonder jaar”

Cornald heeft lang gehoopt dat er nog een ander land zou opstaan dat mee kon dingen naar de winst. “Het is een bijzonder jaar want eigenlijk is het al bijna een gelopen race. Je hoopt toch altijd dat het een open competitie wordt. Heel misschien kan Groot-Brittannië nog iets. Dat zou leuk zijn. Van nul punten vorig jaar naar de winst.”

