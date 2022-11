Da’s pech, geld weg: nieuwe liefde van Leontine Ruiters verliest miljoen in rechtszaak

De jarenlange strijd die John Huiberts met de Rabobank voerde, is eindelijk ten einde. Jammer genoeg kostte hem dat wel een bedrag met zes nullen.

Het is wat het is

Aanleiding om de Rabobank voor het gerecht te slepen, was het advies dat John had gekregen alvorens hij een financieel product bij de bank afnam. Volgens de multimiljonair was de raad allesbehalve wijs, en daarom eiste hij meer dan 1,3 miljoen euro. Tegen een eerdere uitspraak ging hij in hoger beroep. Ook die rechters wezen zijn verzoek echter af, zo blijkt vandaag. “Het voelt als een groot onrecht. Je weet dat je gelijk hebt, maar dat is wat anders dan gelijk krijgen”, vertelt John tegen Quote, in wiens 500-editie hij prijkt. John besloot niet tegen het vonnis in cassatie te gaan, wat betekent dat de zaak niet voor een nóg hogere rechter komt. “Dat kost alleen maar negatieve energie, terwijl ik me graag met positieve dingen bezighoud. Het is wat het is.”

Gezellig, maar pril

Eén van die positieve dingen waarmee John zich graag bezighoudt, is vast Leontine Ruiters, met wie hij sinds kort een koppel vormt. Het management van de ex-vrouw van Marco Borsato liet eerder al weten ‘dat ze het gezellig hebben’, al is het ‘nog pril’. John zei op zijn beurt Leontine ‘een leuke, warme, lieve, ontzettend mooie vrouw’ te vinden. En dan heeft Leontine sinds vorige week ook nog eens dat schitterende kapsel. Wat Marco Borsato er allemaal van vindt? Dat lees je hier.

Wist je dat Leontine en Marco ooit een medium bezochten? Je hoort er alles over in deze video:

Bron: Shownieuws