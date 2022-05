Zo vertelt ze dat ze iedere dag iets fijns met de kinderen probeert te doen. Volgens de publicist en fotograaf leven zij en de vier kinderen nog altijd in een soort bubbel. “Ik houd het klein, we leven dag per dag. Naast het enorme verdriet moet er ook veel geregeld worden, dat geeft wat afleiding en ritme”, vertelt Daan aan het AD.

In het diepe springen

Eerder werd al bekend dat Daan de column van haar man in Mezza, de weekendbijlage van het AD, zal overnemen. In eerste instantie lachte Daan dit idee weg. Toch verschijnt zaterdag voor het eerst haar column. Het idee kwam van Jan zelf. “Hij mailde Mezza met zijn plan en ik dacht: als zij het zien zitten, spring ik in het diepe.” Ze is hier wel zenuwachtig voor. “Ik ben natuurlijk Jan niet en de lezers kennen mij alleen uit zijn columns.”

Veel verdriet bij familie Rot

Om de dagen door te komen, zoekt de familie Rot naar afleiding. “We proberen iedere dag iets fijns te doen; samen koken, wandelen, het Songfestival kijken, voorlezen of een spelletje. We kijken ook veel foto’s en filmpjes van en met Jan. Dat geeft een beetje troost.”

Nieuwe columns van Daan Rot

Ook het schrijven van de columns helpt hierbij. Al roept dit ook juist verdriet op. “Het helpt tegen het vluchten van de werkelijkheid, voorkomt dat ik alleen maar opruim en kamers schilder om niet te hoeven nadenken of diep te voelen. Ik kan het verdriet niet onder het tapijt schuiven. Ik moet ook steeds huilen als ik aan de column werk of voorlees aan onze dochter Elvis, maar dat geeft niet.”

Online afscheidsalbum

Eigenlijk zou de allereerste column van Daan al eerder verschijnen, maar door twee onverwachtse columns van Jan is dit uitgesteld. Vlak voor zijn dood heeft de zanger en componist online nog zijn laatste album gelanceerd. Het album bevat 21 nummers. Er zit een deel oude opnames tussen waar de zanger met warme gevoelens aan terugdenkt. “‘Veel luisterplezier, met lach en traan!’”, schreef hij toen op Twitter.

Bron: AD