Daar zijn ze dan: de eerste beelden van ‘Chateau Bijstand’

SBS komt nu met de eerste beelden.

Chateau Bijstand

Een soort Effe geen cent te makken, maar dan met de Meilandjes. Dat belooft wat! De hysterische familie verruilt hun luxe stulpjes in Noordwijk voor een huurwoning en ze krijgen een weekbudget. Tenminste, dat was de bedoeling.

Woning inrichten

Bankpasjes, auto’s, laptops en smartphones: dat moet de familie van tevoren allemaal inleveren. Van hun weekbudget moeten ze niet alleen leven, het is ook de bedoeling dat de familie hun huurwoning leuk gaat inrichten van dat geld. Gelukkig zijn de drie met de kringloop wel bekend.

Eerste beelden

SBS heeft nu de eerste beelden naar buiten gebracht. Hierin zien we hoe de familie aan het shoppen slaat, maar al gauw schrikt van de prijzen van producten. Ook is te zien hoe het inrichten van het huis niet zonder de nodige obstakels gaat. Wanneer Martien zijn net in elkaar gezette bed uitprobeert, zakt hij er gelijk doorheen.

Kijk zelf maar even:

Bron: SBS