Damián van der Vaart met Estavana Polman op pad in Roemenië

Estavana plaatst een foto van haar en Damián op Instagram. Ze zet er alleen een hartje bij. In haar stories heeft ze er ‘my dinner date’, bij gezet.

Damián van der Vaart en Estavana Polman

Veel mensen reageren met een lief berichtje op het kiekje. Ze vinden het een mooi stel, de moeder met haar bonuszoon. Chantal Janzen reageert met drie hartjes.

Minder tijd samen

Estavana en Damián zien elkaar de laatste tijd wat minder vaak. Damián en Rafael wonen namelijk in Denemarken, maar Estavana is kort geleden naar Roemenië verhuisd. Daar woont ze met haar dochter (de vijf-jarige Jesslynn van der Vaart). In Roemenië blaast ze haar handbalcarrière nieuw leven in.

Rafael en Damián zijn niet meeverhuisd, omdat Damián in Denemarken voetbalt bij de club Esbjerg fB.

Gelukkig kunnen de handbalster en haar stiefzoon nu genieten van wat quality time samen. De twee genieten dit weekend van een bezoekje aan onder andere Therme Bucuresti en gaan dus samen gezellig een hapje eten.

Bron: Instagram