Damian van der Vaart tekent contract bij Ajax: “Ik kan niet trotser zijn”

Op foto’s van Ajax is te zien hoe Damian samen met een trots vader in de Johan Cruijf Arena staat. De twee lopen op een andere foto arm in arm de arena in en we zien ook dat Damian zijn contract officieel ondertekend. “Damian is the next Van der Vaart”, zo schrijft Ajax.

“Mijn geliefde zoon!”

Op foto’s die Sylvie heeft geplaatst is te zien dat zij er ook bij is. “Gefeliciteerd met deze geweldige nieuwe stap in je carrière mijn geliefde zoon! Ik kan niet trotser zijn! Ik hou meer van je dan woorden ooit kunnen uitdrukken.”

