Dan Karaty viert dat hij één jaar nuchter is: “Het was al het werk waard”

Bij de foto schrijft hij: “Ik had een keuze: dat ene ding opgeven voor al dat andere, of alles opgeven voor dat ene ding.” Het is duidelijk wat hij gekozen heeft.

Dan Karaty is één jaar nuchter

“Het klinkt simpel, maar er is veel liefde, support en begeleiding voor nodig geweest. Het werk zal nooit klaar zijn, maar de resultaten zijn het waard”, aldus Dan.

Openhartig over alcoholprobleem

In december vorig jaar maakte Dan zijn alcoholproblemen bekend. ‘Hoi, ik ben Dan en ik ben alcoholist’, schreef hij op Instagram. ‘Ik heb jarenlang gelogen tegen mezelf, mijn vrienden en familie. Hulp wilde ik niet, ik was te trots, te bang en voelde te veel schaamte. Maar ik ben klaar met het verstoppen’, liet hij openhartig weten.

Zijn vrouw Natasha trok aan de bel

Zijn vrouw Natasha was de enige die er destijds van wist: “Al vanaf het begin prikte ze dwars door me heen. Na drie maanden zei ze voor het eerst: ‘misschien moet je minder drinken.’ Ze was slim genoeg om nooit de flessen drank te verstoppen of zoiets, ze wist dat ik toch wel zou drinken. Ze heeft me altijd gesteund en bleef rustig en positief. Daar ben ik haar eeuwig dankbaar voor.”

Dochter Quinn veroorzaakte breekpunt

Zijn doorbraak kwam dankzij zijn dochtertje Quinn. Het gebeurde toen hij een keer een hele slechte avond had. “Ik dronk nog meer dan normaal. Ik ging knock-out. Ik werd de ochtend erna wakker in bed en kon me niks meer herinneren. Quinn stond aan de rand van mijn bed en keek me bezorgd aan. Ze zei: ‘Je ziet er slecht uit, pap.’ Dat was het breekpunt.”

Meteen naar de afkickkliniek

Nog dezelfde avond werd Dan in een afkickkliniek opgenomen. Hij besloot zijn hele verhaal te delen met zijn goede vriendin Chantal Janzen in haar magazine &C. Inmiddels is Dan één jaar clean en daar is hij ontzettend dankbaar voor: ‘Ik ben een totaal ander mens nu. Leef in het nu, kan weer écht met mijn kinderen en familie zijn.’

Regelmatig te veel alcohol drinken kan vervelende gevolgen hebben voor je gezondheid. In deze video zet Dokter Rutger ze voor je op een rij.

Bron: Instagram