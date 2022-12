Dankzij déze lifehack van Heleen van Royen slaap jij in een warm bed

Ook Heleen zet de kachel wat lager in deze tijden van hoge energiekosten. De schrijfster heeft daar wat op gevonden en deelt dat zondag op Instagram. “Zo simpel en zo lekker, zeker in deze barre tijden”, schrijft Heleen.

Simpel is het zeker, want je hebt alleen een föhn nodig.

Hooguit een minuut

In het bijbehorende filmpje legt ze het uit. “Met de warme föhn onder je dekbed blazen. Het kost je hooguit een minuut.” Wel waarschuwt Heleen: “Pas wel op dat je de achterkant vrijhoudt, anders raakt je föhn oververhit.”

Als je een minuut hebt geblazen, kun je zo je warme bed in. “Alsof je in een warm pitabroodje stapt. Heerlijk!”

Koude voeten

Veel vrouwen hebben in de wintertijd ook last van koude voeten. Vooral als ze ’s avonds in bed kruipen. Daar kun je al iets aan doen voordat je de föhn ter hand neemt. Zo heb je het nooit meer koud onder je dekbed of deken.

Libelle TV sprak Heleen van Royen op een kerstige shoot voor Libelle en stelde haar een aantal vragen of laatste keren:

Bron: Instagram