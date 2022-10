Danny de Munk barst in tranen uit tijdens rechtszitting: “Hoe kan ik me verweren?”

De zanger vertelde dat hij graag nog een aantal dingen kwijt wilde. “Ik ben nogal emotioneel”, zo waarschuwde hij. En daar was geen woord van gelogen, want gedurende zijn verhaal was duidelijk te horen dat hij huilde. Danny vertelde dat hij er aan gewend is om in de spotlights te staan, maar “nu zit ik op een stoel waarop ik nog nooit heb gezeten en ook nooit had willen zitten.”

Danny de Munk: gezin en carrière worden kapotgemaakt

Danny benadrukt dat ‘elk verhaal twee kanten heeft’. Hij noemt de media-aandacht die er voor de zaak is “een aanslag op mijn gezin in carrière.” Hij verklaart: “Mijn vrouw en kinderen krijgen de meest afschuwelijke verwensingen naar hun hoofd. Daarom kies ik voor de vlucht naar voren en ga ik niet toezien hoe mijn gezin en mijn carrière kapot worden gemaakt.’’

Het ultieme wapen om iemand kapot te maken

De zanger beweert dat hij 15 jaar geleden ‘in een val is gelopen’ waarbij geluidsopnames van hem zijn gemaakt op een telefoon. Hierbij spreekt hij zich nadrukkelijk uit tegen de zogeheten juicekanalen. “Een valse beschuldiging is zo geuit en krijgt pijlsnel voet aan de grond via juicekanalen. Het lijkt het ultieme wapen om iemand kapot te maken. Hoe kan ik me verweren tegen leugens van vijftien jaar geleden?”

Zijn agenda blijft sindsdien leeg

Dat de beschuldigingen nu al een flinke impact hebben op zijn carrière, is volgens de advocaat duidelijk te merken aan zijn agenda voor 2023. Deze zou namelijk helemaal leeg zijn, omdat partijen niet langer met hem willen samenwerken door de beschuldigingen. “Dat is hem in zijn jarenlange carrière nog nooit overkomen”, zo vertelt zijn advocaat Annemiek van Spanje. De volkszanger is echter niet van plan om zomaar op te geven. “Ik zal vechten als een leeuw”, zo sloot hij zijn betoog af.

Bron: AD