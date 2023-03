Danny de Munk en ‘strijdlustige’ aangeefster doen hun verhaal in de rechtbank Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Ondanks dat er onvoldoende bewijs is dat Danny de Munk schuldig is aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, worden hij en de vrouw die hem daarvan beschuldigt vandaag gehoord in de rechtbank in Amsterdam. Dat gebeurt achter gesloten deuren.