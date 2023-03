Danny de Munk en vermeend slachtoffer spraken elkaar achter gesloten deuren: ‘Zeer pittig en zwaar gesprek’

Advocaat Anthony Leigh vertelt: “Mijn cliënte heeft haar verhaal gedaan en er zijn over en weer vragen gesteld en beantwoord”, meldt hij. Over wat er precies is besproken, doet hij geen mededelingen. De advocaat van Danny de Munk, Royce de Vries, was niet bereikbaar voor commentaar.

Innige zoenpartij of verkrachting?

Het slachtoffer beweert vijftien jaar geleden te zijn verkracht door Danny. Ze werkten samen bij de musical Ciske de Rat en deed dat aangifte van. Danny geeft aan dat het om een ‘innige zoenpartij' ging, maar ontkent de beschuldigingen van verkrachting. Volgens hem gaat het om valse aangifte.

Tegen RTL Boulevard zei hij daarover: “Ik heb nooit iemand gedwongen, ik heb nooit iemand verkracht. Ik heb in mijn leven af en toe met m’n lul nagedacht in plaats van m’n hoofd. Als ik overspel heb gepleegd, was dat met wederzijdse instemming.”

Aangifte tegen het slachtoffer

In de rechtszaal sprak hij zich emotioneel uit over hoe de, volgens hem, valse beschuldigingen zijn leven op z’n kop zette. Hij noemde de aangifte ‘chantage’. Vervolgens deed Danny aangifte tegen het slachtoffer.

In november werd belend dat Danny niet vervolgd wordt omdat er onvoldoende bewijs is. Hij besloot desondanks de zaak die hij had aangespannen om het vermeende slachtoffer in het openbaar te horen wel door te zetten. De zaak zou eerst openbaar zijn, maar de rechter heeft toch besloten het achter gesloten deuren te houden. Beide partijen moeten op 30 maart bij de rechtbank aangeven of zij nog meer getuigen willen horen.

